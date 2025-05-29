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Napoli, Conte için bütün yolları deneyecek

Napoli, teknik direktörü Antonio Conte ile sözleşme yenilemek istiyor.

calendar 29 Mayıs 2025 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli, Conte için bütün yolları deneyecek
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Serie A devi Napoli, 55 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme yenilemek için harekete geçti

İtalyan ekibi, deneyimli teknik direktörü kulüpte tutabilmek için mevcut maaşının arttırılmasını teklif etti.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Conte'nin istediği Kevin De Bruyne için şartları zorluyor.

Antonio Conte, bu sezon Napoli'yi 2 yıl aranın ardından Serie A'da şampiyonluğa taşıdı.

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