Nantes ilk galibiyetini aldı

Nantes, evinde ağırladığı Auxerre'i 2-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nantes ilk galibiyetini aldı
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25 Ağustos 2024 20:22
Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Nantes ile Auxerre karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Nantes 2-0'lık skorla kazandı.

Nantes'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Moses Simon ve 90+5. dakikada Bahereba Guirassy kaydetti.

Auxerre'de Ado Onaiwu 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Nantes, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Auxerre ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda aldı.

Nantes, gelecek hafta Montpellier'ye konuk olacak. Auxerre ise Le Havre deplasmanına gidecek.

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