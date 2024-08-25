Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Nantes ile Auxerre karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Nantes 2-0'lık skorla kazandı.



Nantes'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Moses Simon ve 90+5. dakikada Bahereba Guirassy kaydetti.



Auxerre'de Ado Onaiwu 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Nantes, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Auxerre ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda aldı.



Nantes, gelecek hafta Montpellier'ye konuk olacak. Auxerre ise Le Havre deplasmanına gidecek.





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