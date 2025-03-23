N'Golo Kante'den örnek davranış: Hastane için 5 milyon dolar!

N'Golo Kante, ikinci uyruğu olan Mali'de 5 milyon dolar değerinde lüks bir hastane yaptırdı.

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N'Golo Kante'den örnek davranış: Hastane için 5 milyon dolar!
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23 Mart 2025 13:44
Son güncelleme 23 Mart 2025 13:48
N'Golo Kante, yardımlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız orta saha Mali'de 5 milyon Dolar'a lüks bir hastane yaptırdı.

Bu durumun Mali'deki yoksul halk için büyük bir olay olduğu dünya basınında övgüyle yer alıyor. Ayrıca Mali asıllı Fransız futbolcu ülkesinde ailesini de ziyaret etti.

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan tecrübeli orta sahanın Mali'den bir kızla evlendiği de öne sürülüyor. Kante'nin savunmasız toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan girişimleri her zaman takdir gördü.

OYUNCUNUN KARİYERİ

33 yaşındaki oyuncu, vatanıyla her zaman güçlü bağlarını korudu. Kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi gibi kupalar kazanan yıldız orta saha, 499 maçta forma giydi ve 31 gol, 38 asist kaydetti. Kariyerindeki çıkışı 2016 yılında Leicester City ile kazandığı Premier Lig şampiyonluğu ile yaşayan futbolcu, ardından Chelsea'ye transfer oldu. Yıldız futbolcu, uzun yıllar Chelsea'de forma giydikten sonra Suudi ekibi Al-Ittihad'a transfer oldu.

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