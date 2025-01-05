Mustafa Gürsel: "Gittiğimiz yol kolay bir yol değil"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, sahalarında Manisa FK'ya 3-2 mağlup oldukları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Gittiğimiz yol kolay bir yol değil'
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05 Ocak 2025 16:29
Son güncelleme 05 Ocak 2025 16:32
Teksüt Bandırmaspor'un çalıştırıcısı Mustafa Gürsel, evlerinde Manisa FK'ya 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK'ye 3-2 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Gittiğimiz yol kolay bir yol değil, şartlar ne olursa olsun yola devam etmek zorundayız." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maça kazanmak için çıktıklarını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Golü bulmamız gereken dakikalarda golü bulduk fakat VAR'dan faul verildi. Sonraki süreçte iyi oynamadığımız bir ara oldu. O arada yapmamamız gereken hataları yaparak 3 gol yedik. Onun dışındaki 70 dakikada iyi oynayan bir Bandırmaspor vardı. Bugün maç 5-3, 6-3 de bitebilirdi. Rakibimizden daha. fazla pozisyona girdik ama ikisini değerlendirebildik. İkinci yarıya çok iyi başladık, bugün futbol bizim yanımızda değildi. Arka arkaya 2 gol bulduk, maçı çok istedik ama olmadı. Lig de bunlar var, diğer maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız. Gittiğimiz yol kolay bir yol değil, şartlar ne olursa olsun yola devam etmek zorundayız. Ümitsizliğe kapılıp moralimizi bozmayacağız. Her zaman daha güçlenerek, daha fazla isteyerek sonuna kadar devam edeceğiz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

 

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