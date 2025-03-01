Murat Uçkun: "Saha içerisinde lider oyuncumuz yok"

Trendyol 1. Ligin 27. haftasında evinde karşılaştığı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup olan Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'da Teknik Sorumlu Murat Uçkun açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Uçkun: 'Saha içerisinde lider oyuncumuz yok'
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01 Mart 2025 17:07
Trendyol 1. Ligin 27. haftasında evinde karşılaştığı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup olan Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'da Teknik Sorumlu Murat Uçkun açıklamalar yaptı.   Murat Uçkun, karşılaşmayı ilk ve ikinci yarı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

İlk yarıda bireysel hatalar nedeniyle yedikleri 3 golle mağlup duruma düştüklerini aktaran Uçkun, "İkinci yarı oyunun geneline baktığımızda topun bizde kalması, rakibin 10 kişi kalmasıyla da alakalıydı. İkinci yarı oyun 1-1'lik skorla bitti, netice itibarıyla 4-1'lik sonuçla neticelendi." dedi.

Uçkun, saha içerisinde lider oyuncularının bulunmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.




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