Murat Uçkun: 'Saha içerisinde lider oyuncumuz yok'

Trendyol 1. Ligin 27. haftasında evinde karşılaştığı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup olan Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'da Teknik Sorumlu Murat Uçkun açıklamalar yaptı. Murat Uçkun, karşılaşmayı ilk ve ikinci yarı olarak değerlendirdiklerini belirtti.
İlk yarıda bireysel hatalar nedeniyle yedikleri 3 golle mağlup duruma düştüklerini aktaran Uçkun, "İkinci yarı oyunun geneline baktığımızda topun bizde kalması, rakibin 10 kişi kalmasıyla da alakalıydı. İkinci yarı oyun 1-1'lik skorla bitti, netice itibarıyla 4-1'lik sonuçla neticelendi." dedi.
Uçkun, saha içerisinde lider oyuncularının bulunmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
İlk yarıda bireysel hatalar nedeniyle yedikleri 3 golle mağlup duruma düştüklerini aktaran Uçkun, "İkinci yarı oyunun geneline baktığımızda topun bizde kalması, rakibin 10 kişi kalmasıyla da alakalıydı. İkinci yarı oyun 1-1'lik skorla bitti, netice itibarıyla 4-1'lik sonuçla neticelendi." dedi.
Uçkun, saha içerisinde lider oyuncularının bulunmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.