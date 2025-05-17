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Murat Şahin: "Benim için skordan daha önemli"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu

calendar 17 Mayıs 2025 23:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Murat Şahin: 'Benim için skordan daha önemli'
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin,  galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Adana Demirspor'a kalan maçları için başarılar dileyen Şahin, "Benim için maçın skorundan çok oyuncularımın arzuları çok önemliydi. Oyunu maç başından sonuna kadar tamamen yönlendiren bir takım hüviyetindeydik ki bu da skora yansıdı. Skordan çok beni sevindiren oyuncuların konsantrasyonu ve arzusuydu. Bugün genç oyuncularımıza da yer verdik. Bundan sonra da süre vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

 

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