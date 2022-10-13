Muhammet Görken için voleybol turnuvası

Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken adına voleybol turnuvası düzenlenecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın ev sahipliğinde 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Turnuvaya, Galatasaray HDI Sigorta'nın yanı sıra VakıfBank, Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor katılacak.



Galatasaray Taç Spor Tesisleri'nde düzenlenecek turnuvada bilet satışından elde edilecek gelir, Muhammet Görken'in tedavi masraflarını karşılamak üzere bağışlanacak.



Bu arada viletlerin passo.com.tr üzerinden satılmaya başlandığı bildirildi.



Turnuva programı şu şekilde:



13 Ekim Perşembe



16.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor



19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bolu Belediyespor





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