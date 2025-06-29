Mudanya Altai'de kitap okumadan sahaya adım yok!

- "Nasip olursa 15 günde bir sinema gecelerimiz olacak"

- "Buraya gelince daha iyi oynamaya başladım"

Bursa'da geçen yıl kurulan Mudanya Altai Spor Kulübünün sporcuları, her antrenman öncesinde 20 dakika kitap okumadan sahaya adım atmıyor.Yaklaşık 300 sporcusu bulunan kulüp, amatör liglerdeki tüm yaş gruplarında mücadele veriyor.Gençleri spora kazandırmak ve futbolla birlikte zihinsel gelişimlerini de desteklemek isteyen kulübün antrenörleri Tayfun Albayrak ve Ümit Geçim, Mudanya İlçe Stadı'ndaki antrenmanlardan önce sporculara 20 dakika kitap okutuyor.Velileri de memnun eden uygulama sayesinde çocuklar saha kenarında kitaplarını okumadan meşin yuvarlağa dokunamıyor.Çocukları, futbol efsanelerinin hayatlarını veya istedikleri herhangi bir kitabı okumaya teşvik eden antrenörler, okuma yazma bilmeyen küçük yaştaki sporculara da resim yaptırıyor.Sporcularının akademik başarılarını da takip eden teknik adamlar, karne kontrolü yapıyor.Antrenmanlarını eğlenceli penaltı yarışmaları ve oyunlarla sürdüren futbolcular ile velileri, sahadan mutlu ayrılıyor.Antrenör Tayfun Albayrak, AA muhabirine, okullar kapandığında öğrencilerin eğitim ve öğretimden kopması için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini söyledi.Bunların en başında kitap okuma etkinliği geldiğini aktaran Albayrak,dedi.Sporcularıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Albayrak,diye konuştu.İlk olarak kendilerinin kitap okuduğunu ve çocuklara örnek olduklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:Albayrak, tek sıkıntılarının sahanın kötü şartları olduğunu sözlerine ekledi.Sporculardan 8 yaşındaki Kayra Baştan da futbol oynamayı sevdiğini söyledi.Kayra, hayalinin büyük takımlarda forma giymek olduğunu belirterek,dedi.9 yaşındaki Ayaz Uçan ise futbolcu olmak istediğini anlatarak,ifadelerini kullandı.