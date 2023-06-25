Muaythai'de 4 sporcu yarı finalde

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında 4 milli sporcu yarı finale yükseldi.



Krakow'daki Myslenica Arena'da muaythai branşının ilk gününde 4 milli sporcu mücadele etti.



Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan Slovak rakibini, 54 kiloda Ezgi Keleş Fransız rakibini, 60 kiloda Kübra Kocakuş Macar rakibini, 63,5 kiloda Bediha Taçyıldız Hırvat rakibini, erkekler 81 kiloda ise Enis Yunusoğlu İtalyan rakibini yenerek yarı finale çıktı.



TEK MADALYA GELDİ



Türkiye, organizasyonun 5. gününü de madalya alarak tamamladı.



3. Avrupa Oyunları'nda bugün Türkiye'ye tek madalyayı tekvandoda Hüseyin Kartal, bronz madalya elde ederek getirdi.



TOPLAMDA 16 MADALYA



Türkiye'nin madalya sayısı 2 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere 16 madalyaya yükseldi.



Milli sporcular, okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon, muaythai, 7'li ragby, atıcılık ve tekvando branşlarında mücadele edecek.





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