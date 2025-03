DZEKO'YA MASKE FORMÜLÜ

DZEKO MASKEYLE OYNAYABİLİR

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 'de gol yolları hattında büyük problem var.Sezona 3 as forvetle başlayan Fenerbahçe'de şu an bu maça hazırlanan tek isim devre arasında transfer edilen on numara Anderson Talisca...Portekizli teknik adam Jose Mourinho, çift forvetten vazgeçmeyi düşünmüyor ancak oyuncuların durumuna göre bu kararında geri adım atabilir.Cenk, Japonya'ya transfer oldu. Youssef En-Nesyri ise Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek. Başarılı golcü maça 24 saat kala gelecek, bu sebeple yedek olma ihtimali hayli fazla...39 yaşındaki deneyimli forvet Edin Dzeko ise büyük şanssızlık yaşadı. Bosna Hersek Milli Takımı'nın kaptanı olan ve eleştirilere rağmen milli formayı bırakmayan Dzeko'nun Romanya maçında burnu kırıldı. Kaptan, Kıbrıs Rum Kesimi maçında riske edilmedi.Kırık dışında gözünün altında büyük morluklar var. Maskeyle oynaması değerlendiriliyor ancak son durumu iyi gözükmüyor.