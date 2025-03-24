Mourinho'nun forvet çıkmazı

Bodrum maçı öncesi santrforda alarm var. Cenk Tosun Japonya'ya transfer oldu, Dzeko'nun burnu kırıldı, En-Nesyri ise Fas'tan dinlenmeden dönecek. En hazır isim 10 numara Talisca...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun forvet çıkmazı
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24 Mart 2025 12:28
Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gol yolları hattında büyük problem var.

Sezona 3 as forvetle başlayan Fenerbahçe'de şu an bu maça hazırlanan tek isim devre arasında transfer edilen on numara Anderson Talisca...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, çift forvetten vazgeçmeyi düşünmüyor ancak oyuncuların durumuna göre bu kararında geri adım atabilir.

DZEKO'YA MASKE FORMÜLÜ

Cenk, Japonya'ya transfer oldu. Youssef En-Nesyri ise Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek. Başarılı golcü maça 24 saat kala gelecek, bu sebeple yedek olma ihtimali hayli fazla...

DZEKO MASKEYLE OYNAYABİLİR

39 yaşındaki deneyimli forvet Edin Dzeko ise büyük şanssızlık yaşadı. Bosna Hersek Milli Takımı'nın kaptanı olan ve eleştirilere rağmen milli formayı bırakmayan Dzeko'nun Romanya maçında burnu kırıldı. Kaptan, Kıbrıs Rum Kesimi maçında riske edilmedi.

Kırık dışında gözünün altında büyük morluklar var. Maskeyle oynaması değerlendiriliyor ancak son durumu iyi gözükmüyor. 

 
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