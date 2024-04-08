Monty Williams, Pistons ile 'buy-out' yapma taraftarı değil

Detroit Pistons koçu Monty Williams'ın Pistons'tan ayrılmaya açık olmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Monty Williams, Pistons ile 'buy-out' yapma taraftarı değil
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08 Nisan 2024 12:37
Detroit Pistons koçu Monty Williams'ın Pistons'tan ayrılmaya açık olmadığı iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Williams'ın bu yaz Pistons'la olan sözleşmesi için "buy-out" yapmaya açık olmasının beklenmediğini söyledi.

Williams, bu sezon öncesinde Pistons'la altı yıllığı 78,5 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Bu yılın başında üst üste 28 maçlık yenilgi serisiyle lig rekorunu kıran Pistons, şu anda Doğu Konferansı'nda son sırada yer alıyor.

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