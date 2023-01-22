Montella'dan transfer telefonu: Bakayoko

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, transfer gündemlerinde yer alan Tiemoue Bakayoko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Montella'dan transfer telefonu: Bakayoko
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22 Ocak 2023 23:38
Adana Demirspor, Milan'dan Tiemoue Bakayoko'nun transferi için tüm şartları zorluyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre, Akdeniz ekibinin teknik direktörü Montella, Fransız futbolcuyla telefonda görüşerek transfer için ikna etmeye çalıştı.

Adana Demirspor, Bakayoko için şimdiden sözleşme hazırlarken, 28 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmesi halinde 2026'ya kadar imza atacak.

Öte yandan Chelsea ve Milan da, bu transfer için Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı.

Bonservisi Chelsea'de olan Bakayoko, 2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyiyor.

Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 5 maçta görev aldı.

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