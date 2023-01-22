Adana Demirspor, Milan'dan Tiemoue Bakayoko'nun transferi için tüm şartları zorluyor.



Nicolo Schira'nın haberine göre, Akdeniz ekibinin teknik direktörü Montella, Fransız futbolcuyla telefonda görüşerek transfer için ikna etmeye çalıştı.



Adana Demirspor, Bakayoko için şimdiden sözleşme hazırlarken, 28 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmesi halinde 2026'ya kadar imza atacak.



Öte yandan Chelsea ve Milan da, bu transfer için Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı.



Bonservisi Chelsea'de olan Bakayoko, 2 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyiyor.



Milan'da teknik direktör Stefano Pioli'nin planları arasında yer almayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 5 maçta görev aldı.





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