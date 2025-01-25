Monaco, Rennes'i ateş hattına itti

Monaco, Rennes'i 3-2 mağlup etti ve 4 maçın ardından kazandı. Son 10 maçta 8. kez yenilen Rennes ise küme düşme hattından çıkamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco, Rennes'i ateş hattına itti
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25 Ocak 2025 20:58
Fransa Ligue 1'in 19. haftasında AS Monaco ile Rennes karşı karşıya geldi. II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 3-2'lik skorla kazandı.

Monaco, 15. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle öne geçti. Rennes, 45+1. dakikada Mahamadou Nagida ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 52. dakikada Mika Biereth ve 56. dakikada Aleksandr Golovin'in golleriyle farkı 2'ye çıkardı. 67. dakikada Amine Gouiri'nin golü skoru belirledi.

Ligde 4 maçın ardından kazanan Monaco, puanını 34'e çıkardı. Son 10 maçta 8. mağlubiyetini alan Rennes, 17 puanla ateş hattında kaldı.

Monaco, gelecek hafta Auxerre'i ağırlayacak. Rennes ise Strasbourg'u konuk edecek.

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