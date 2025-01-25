Monaco, Rennes'i ateş hattına itti

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında AS Monaco ile Rennes karşı karşıya geldi. II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 3-2'lik skorla kazandı.
Monaco, 15. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle öne geçti. Rennes, 45+1. dakikada Mahamadou Nagida ile eşitliği sağladı.
Ev sahibi ekip, 52. dakikada Mika Biereth ve 56. dakikada Aleksandr Golovin'in golleriyle farkı 2'ye çıkardı. 67. dakikada Amine Gouiri'nin golü skoru belirledi.
Ligde 4 maçın ardından kazanan Monaco, puanını 34'e çıkardı. Son 10 maçta 8. mağlubiyetini alan Rennes, 17 puanla ateş hattında kaldı.
Monaco, gelecek hafta Auxerre'i ağırlayacak. Rennes ise Strasbourg'u konuk edecek.
Monaco, 15. dakikada Maghnes Akliouche'nin golüyle öne geçti. Rennes, 45+1. dakikada Mahamadou Nagida ile eşitliği sağladı.
Ev sahibi ekip, 52. dakikada Mika Biereth ve 56. dakikada Aleksandr Golovin'in golleriyle farkı 2'ye çıkardı. 67. dakikada Amine Gouiri'nin golü skoru belirledi.
Ligde 4 maçın ardından kazanan Monaco, puanını 34'e çıkardı. Son 10 maçta 8. mağlubiyetini alan Rennes, 17 puanla ateş hattında kaldı.
Monaco, gelecek hafta Auxerre'i ağırlayacak. Rennes ise Strasbourg'u konuk edecek.