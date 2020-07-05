Monaco, Onyekuru ile birlikte çağırdı

Monaco'nun Henry Onyekuru'yu geri çağırması Galatasaray'da infiale yol açarken, Fransız ekibinin yaklaşımının sarı-kırmızılılara özel olmadığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Monaco, Onyekuru ile birlikte çağırdı
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05 Temmuz 2020 18:34
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun ligin bitimine 5 hafta kala kulübü Monaco tarafından geri çağrılmasının şoku yaşanırken, Fransız ekibinin kiralık oyuncularına aynı yaptırımı uygulama amacında olduğu ortaya çıktı.

Sezonu yarıda bırakan Fransa'da, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Monaco, Henry Onyekuru ile birlikte Legia Varşova'ya kiraladıkları Radek Majecki'yi de geri çağırdı. 20 yaşındaki kaleci de ligin bitimine 3 hafta kala Polonya ekibinden ayrılarak Fransa'ya döndü. Bunun üzerine Monaco'nun yaklaşımının Galatasaray'a özel olmadığı da kanıtlanmış oldu.

Polonya Ligi'nde şampiyonluk yarışında olan Legia Varşova, bitime 3 hafta kala 8 puan farkla lider durumda bulunuyor.

FIFA, KİRALIKLAR İÇİN NE DİYOR?

FIFA, mevcut sezonun esas bitiş tarihinde sona erecek olan mevcut kira sözleşmeleri ve ilgili futbolcu sözleşmeler için futbolcunun kiralık olarak oynadığı kulübe, sezonu tamamlayabilmesini öncelik verilmesini tavsiye ediyor.





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