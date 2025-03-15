Monaco, deplasmanda Angers'i iki golle devirdi!

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Monaco, deplasmanda Angers'i 2-0 mağlup etti.

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Monaco, deplasmanda Angers'i iki golle devirdi!
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15 Mart 2025 22:54
Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Monaco, Angers'e konuk oldu.

Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco 2-0 kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Mika Biereth ile 88. dakikada penaltıdan Maghnes Akliouche kaydetti.

Monaco'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Al Musrati, 46. dakikada oyundan çıktı.

Bu galibiyetin ardından Monaco, puanını 47'ye yükseltti. Angers, 27 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Monaco, Nice'ı konuk edecek. Angers, Rennes'i ağırlayacak.
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