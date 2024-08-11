MKE Ankaragücü lige 3 puanla başladı!

Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

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MKE Ankaragücü lige 3 puanla başladı!
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11 Ağustos 2024 23:41
Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Eryaman Satdu'nada oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 51. dakiakda Rijad Bajic ve 77. dakikada Dadaşov kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Cihat Arslan'ın takımı Ankaragücü lige 3 puanla başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Erzurumspor ile oynayacak. Şanlıurfa ise Ümraniyespor'u konuk edecek.

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