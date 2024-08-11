MKE Ankaragücü lige 3 puanla başladı!

Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Eryaman Satdu'nada oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 51. dakiakda Rijad Bajic ve 77. dakikada Dadaşov kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Cihat Arslan'ın takımı Ankaragücü lige 3 puanla başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Erzurumspor ile oynayacak. Şanlıurfa ise Ümraniyespor'u konuk edecek.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 51. dakiakda Rijad Bajic ve 77. dakikada Dadaşov kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Cihat Arslan'ın takımı Ankaragücü lige 3 puanla başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Erzurumspor ile oynayacak. Şanlıurfa ise Ümraniyespor'u konuk edecek.
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