MKE Ankaragücü lige 3 puanla başladı!

Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Eryaman Satdu'nada oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 51. dakiakda Rijad Bajic ve 77. dakikada Dadaşov kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Cihat Arslan'ın takımı Ankaragücü lige 3 puanla başladı.



Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Erzurumspor ile oynayacak. Şanlıurfa ise Ümraniyespor'u konuk edecek.





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