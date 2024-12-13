Mircea Lucescu: "Bu grup zor falan değil"

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubunu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mircea Lucescu: 'Bu grup zor falan değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2024 15:54
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubunu değerlendirdi.

Türkiye'nin zor bir gruba düşmediğini söyleyen Lucescu, "Roma'dayken Montella'ya karşı oynadım ve kendisini çok başarılı buluyorum. Türkiye favorilerden birisi olabilir, çok iyi oyuncuları var. Zor grup mu? Zor grup dediğiniz nedir ki? Gürcistan'ı zaten yendiniz. İspanya gelirse zor olabilir." dedi.

Mücadelenin önemine dikkat çeken Lucescu, "Tüm gruplar zordur, savaşmak ve mücadele etmek zorundasınız. Belki sadece İspanya 'kolay grup' diyebilir." sözlerini sarf etti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery