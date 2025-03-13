Milli motosikletçi Deniz Öncü, Arjantin'de yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Arjantin'deki ikinci ayağında piste çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu sezon Dünya Moto2 Şampiyonası'nda Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışmaya devam eden Deniz Öncü, 14-16 Mart tarihlerinde şampiyonanın Arjantin ayağında Termas de Río Hondo Yarış Pisti'nde gaza basacak.



Yeni sezonun ilk kupasını kazanmak için mücadele edecek ay-yıldızlı sporcu, Termas de Rio Hondo kentinde 14 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara, 15 Mart Cumartesi günü ise sıralama turlarına çıkacak.



Deniz Öncü, 16 Mart Pazar günü ise TSİ 19.15'te 21 turluk sezonun ikinci ana yarışında dereceye girmek için mücadele edecek.



Açıklamada Arjantin yarışına dair görüşlerine yer verilen Deniz Öncü, "Yılın ikinci mücadelesi geldi. İki yıldır Arjantin'e gitmedim. Hızlı ve güçlüyüz ancak cumartesi günü özellikle sıralama turlarında daha iyi çalışmamız ve pazar günü daha iyi bir grid pozisyonunda başlamamız gerekiyor. Arjantin'de iyi bir hafta sonu geçireceğimize inanıyorum. Bu yüzden hızlı sürücülerle önde kalmaya çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.



