Milli judocu İbrahim Tataroğlu, babasının başarılarını yukarıya taşımak istiyor

Avrupa ve dünya şampiyonalarında babası Selim Tataroğlu gibi dereceleri bulunan milli judocu İbrahim Tataroğlu, babasını geçerek olimpiyat madalyasına ulaşmayı hedefliyor.





Teknik direktör Mesut Kapan öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Judo Milli Takımı kadrosunda yer alan 19 yaşındaki İbrahim Tataroğlu, hedefi olan olimpiyat madalyasına ulaşmak için ter döküyor.





Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan babası Selim Tataroğlu'nun izinden giden İbrahim de Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazandı.

Genç judocu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak babasının başarılarını bir adım yukarıya taşımak istiyor.





- "Hedefimde Avrupa, dünya ve olimpiyat var"





İbrahim Tataroğlu, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini söyledi.





Babasının teşvikiyle 11 yaşında judoya başladığını belirten milli sporcu, "Antrenörüm Bektaş Demirel ile çalışmaya başladım. Beni her zaman desteklediler." dedi.





Hedeflerine ulaşmak için çalıştığını dile getiren İbrahim, "Babam da judocuydu. Onun da Avrupa ve dünyada madalyaları var. Onu geçmek istiyorum, bunun için çalışıyorum. Olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum." ifadesini kullandı.





Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda çok sayıda madalyası bulunduğuna işaret eden İbrahim, "Farklı kategorilerde şampiyonluklarım bulunuyor. Gençlerde Avrupa şampiyonluğum, ümitlerde dünya şampiyonluğum var. Geçen yıl olimpiyatlara katıldım. İkinci maçta yenildim. Biraz kötü geçti ama var gücümle çalışıyorum. Hedefimde Avrupa, dünya ve olimpiyat var." diye konuştu.



