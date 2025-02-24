Milli artistik cimnastikçilerden Almanya'da 2 madalya

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Almanya'da düzenlenen ayağına katılan milli sporculardan Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli artistik cimnastikçilerden Almanya'da 2 madalya
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24 Şubat 2025 12:33
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Almanya'da düzenlenen ayağına katılan milli sporculardan Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, bronz madalya aldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Cottbus kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye'den 5 isim mücadele etti.

Erkekler kategorisinde yarışan Mehmet Ayberk, 14.000 puanla halka aletinde, Mert Efe de 13.966 puanla barfikste bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise Bilge Tarhan, 12.633 puanla atlama masası ve 11.233 puanla yer aletinde 5. oldu.


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