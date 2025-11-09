08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
1-3
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
2-0
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
2-1
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
1-4
08 Kasım
Le Havre-Nantes
1-1
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-0
08 Kasım
Parma -AC Milan
2-2
08 Kasım
Juventus-Torino
0-0
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
0-2
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
3-1
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
2-2
08 Kasım
Chelsea-Wolves
3-0
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
3-1
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-1
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-2
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
1-0

Milan, Parma deplasmanında avantajını koruyamadı!

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Milan, deplasmanda Parma ile 2-2 berabere kaldı.

Milan, Parma deplasmanında avantajını koruyamadı!
İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Milan ile Parma karşı karşıya geldi.

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Milan'ın gollerini 12. dakikada Alexis Saelemaekers ile 25. dakikada penaltıdan Rafael Lefao kaydetti. 

Parma'nın gollerini ise 45+1'de Adrian Bernabe ile 62. dakikada Enrico Del Prato attı.

Alınan sonuç sonrası Parma'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu maçın ardından Milan, puanını 22'ye yükseltti. Parma ise puanını 8 yaptı.

Milli aranın ardından Milan, Inter deplasmanına gidecek. Parma, Hellas Verona'ya konuk olacak.
