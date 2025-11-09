Milan, Parma deplasmanında avantajını koruyamadı!

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Milan ile Parma karşı karşıya geldi.



Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Milan'ın gollerini 12. dakikada Alexis Saelemaekers ile 25. dakikada penaltıdan Rafael Lefao kaydetti.



Parma'nın gollerini ise 45+1'de Adrian Bernabe ile 62. dakikada Enrico Del Prato attı.



Alınan sonuç sonrası Parma'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Bu maçın ardından Milan, puanını 22'ye yükseltti. Parma ise puanını 8 yaptı.



Milli aranın ardından Milan, Inter deplasmanına gidecek. Parma, Hellas Verona'ya konuk olacak.