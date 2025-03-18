Milan'da Kyle Walker için karar!

Milan, devre arasında Manchester City'den kiraladığı Kyle Walker'ın satın alma opsiyonunu kullanacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan'da Kyle Walker için karar!
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18 Mart 2025 17:40
Milan, devre arası transfer döneminde Manchester City'den kiraladığı Kyle Walker için kararını verdi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 34 yaşındaki savumma oyuncusuyla yola devam etmek istiyor.

Milan'ın, Walker'ın satın alma opsiyonunu kullanacağı ve Manchester City ile yapılan anlaşmaya göre bu rakamın 5 milyon euro olduğu belirtildi.

Kyle Walker, devre arasında Manchester City'den Milan'a transferinin ardından İtalyan ekibinde 9 maçta süre buldu.

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