Mikel Arteta: ''Takımımızdan birileri ayrılabilir''

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, transfer açıklamasında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mikel Arteta: ''Takımımızdan birileri ayrılabilir''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2023 17:32
Son güncelleme 01 Eylül 2023 17:35
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, transfer döneminin kapanmasına saatler kalmasıyla birlikte transfere dair açıklama yaptı.

Takımda birkaç değişiklik olacağını belirten Arteta, "Bugün herhangi bir oyuncuyu takımımıza transfer etmemizi beklemiyorum. Bugün kimse gelmeyecek. Ancak, yönetimimiz birkaç oyuncunun ayrılığı için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. 

4 OYUNCU TRANSFER ETTİ 

Arsenal bu sezon David Raya, Declan Rice, Jurrien Timber ve Kai Havertz'i renklerine bağladı.

12 İSİMLE YOLLAR AYRILDI 

Öte yandan Londra ekibinde Nuno Tavares, Folarin Balogun, Kieran Tierney, Runarsson, Marquinhos, Matthew Turner, Ainsley Niles, Granit Xhaka, Hubert Graczyk, Matthew Smith, Pablo Mari ve Mazeed Ogungbo ile yollar ayrıldı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery