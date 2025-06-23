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Mevlüt Tezel: "Yapının kanıtı!"

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, PFDK ile ilgili haberi köşesinde değerlendirdi.

calendar 23 Haziran 2025 11:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: TFF
Mevlüt Tezel: 'Yapının kanıtı!'
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Sabah yazarı Mevlüt Tezel, köşesinde PFDK'nın ortaya çıkan yazışmalarını değerlendirdi.

Mevlüt Tezel'in sözleri şu şekilde:

"Türkiye gazetesinden Tahir Kum'un ortaya çıkardığı WhatsApp yazışmaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) bazı başkan ve üyelerinin Galatasaray amigoluğu yaptıklarını belgeliyor:


-"Mourinho'ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse."

-"Mourinho'ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse."

-Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905'te takıldı, ilerlemiyor."

PFDK durum böyleyse TFF ve MHK'da neler yaşanıyor acaba? "YAPI" var diyenlerle dalga geçenler şimdi ne düşünüyor acaba? 'YAPI'nın bundan daha net bir kanıtı olamaz!

Son üç yıldır aynı senaryoyu izliyoruz. Bir takım MHK, PFDK vs. TFF'nin bütün unsurları tarafından kollanıyor...Avrupa'da köy takımlarına elenirken Süper Lig'de hiçbir mantıkla açıklanmayacak puan rekorunu kırıyor... Yapılan hakem hatalarında hep karlı çıkıyor. Ve Fenerbahçe bir ligde normalde kaybedilecek oranda puan kaybedip Galatasaray'a da derbide yenilince sportif değeri olmayan bu lig adil ilan ediliyor!

Sarı lacivertliler istedikleri transferleri yapsınlar, "Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905'te takıldı, ilerlemiyor" diyecek kadar pişkin ve her türlü hileliyi yapanlarla mücadele edemezsiniz!

PFDK'dan sızan mesajları; organize bir şekilde hile ve kumpas yapıp, bir de bu yaptıkları için rakibiyle dalga geçen bir 'YAPI' olduğunu gösteriyor!
Bu özgüven nereden geliyor?

Bu skandaldan sonra PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk ve bazı üyelerin istifa etmeleri bile yeterli olmaz!

Normalde bu hak yiyen üyelerin yargılanması, TFF ve MHK'de 'YAPI'nın peşine düşecek soruşturmaların açılması gerekiyor!"


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