Mesut Özil: 'Fenerbahçe öncesi ABD'den teklif aldım'

'nin yıldız ismi, UEFA Avrupa Ligi'ndeile oynayacakları maç öncesi Alman basınına açıklamalarda bulundu.Eski teknik direktöri Löw ile buluşamayacağını belirten ve kendisini Türkiye'ye davet eden Özil, "" dedi.Fenerbahçe'ye gelmek için ABD'den gelen teklifi reddettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, 16 Eylül Perşembe günü 22:00'da karşılaşacak.