Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım; "Uy aha"

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım; 'Uy aha'
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03 Kasım 2024 22:17
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, beyaz tahta üzerine  "İşte böyle, her sene böyle 2-3! Uy aha!" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım;

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