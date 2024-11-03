Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım; 'Uy aha'

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından bir paylaşımda bulundu.
Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, beyaz tahta üzerine "İşte böyle, her sene böyle 2-3! Uy aha!" ifadelerini kullandı.
Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü.
İşte o paylaşım;
Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, beyaz tahta üzerine "İşte böyle, her sene böyle 2-3! Uy aha!" ifadelerini kullandı.
Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü.
İşte o paylaşım;