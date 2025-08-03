Merkezefendi'de imzalar tamam

Basketbol Süper Ligi'nde uzun süren sessizliğin ardından transfer harekatına başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, takımı Türkiye Basketbol Ligi'nden beri 5 sezondur çalıştıran Antrenör Zafer Aktaş'la yeniden anlaşması sonrası 3 imza daha attırdı.



Merkezefendi, daha önce anlaştığı Mersinspor'dan uzun Emre Tanışan'ın yanı sıra Türk Telekom'dan gurbetçi pivot Mahir Ağva'yı resmen kadrosuna kattı.



29 yaşında, 2.06 boyundaki Mahir ligde daha önce Darüşşafaka, Karşıyaka, Galatasaray, Aliağa Petkimspor'da da oynamıştı. Merkezefendi iç transferde ise Roko Badzim'in ardından 30 yaşında, 2.08 boyundaki forvet Hans Vanwijn ile de sözleşme yeniledi.