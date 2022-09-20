Merih Demiral akşam idmanına katılmadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde salonda çalışan millilerin, atletik performans antrenörleri gözetiminde gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptığı aktarıldı.
Merih Demiral'ın dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadığı kaydedildi.
Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde salonda çalışan millilerin, atletik performans antrenörleri gözetiminde gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptığı aktarıldı.
Merih Demiral'ın dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadığı kaydedildi.
Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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