Menemen FK dört dörtlük lider

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi birçok yıldızını kaybeden Menemen FK, daha iddiasız görünen kadrosuyla büyük bir çıkış yakaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK dört dörtlük lider
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22 Eylül 2024 14:12
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi geçen yıldan birçok yıldız oyuncusunu kaybeden Menemen Futbol Kulübü, daha iddiasız bir kadroyla başladığı maratona damga vurdu.

Nazillispor'u da deplasmanda 4-1 yenen sarı-lacivertli ekip, 4'te 4 yapıp liderlik koltuğundaki yerini korudu. Grupta çıktığı 4 maçı da kazanan tek takım konumundaki Menemen, sezon başında teknik direktörlüğü devralan tecrübeli çalıştırıcı Burhanettin Basatemür yönetiminde henüz puan kaybı yaşamadı.

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