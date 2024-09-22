TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi geçen yıldan birçok yıldız oyuncusunu kaybeden Menemen Futbol Kulübü, daha iddiasız bir kadroyla başladığı maratona damga vurdu.



Nazillispor'u da deplasmanda 4-1 yenen sarı-lacivertli ekip, 4'te 4 yapıp liderlik koltuğundaki yerini korudu. Grupta çıktığı 4 maçı da kazanan tek takım konumundaki Menemen, sezon başında teknik direktörlüğü devralan tecrübeli çalıştırıcı Burhanettin Basatemür yönetiminde henüz puan kaybı yaşamadı.



