Melih Mahmutoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-Lacivertlilşer'in kaptanı Melih Mahmutoğlu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
"ARTIK ŞAMPİYONLUKLARI SAYMIYORUM"
Şampiyonluğu değerlendiren Mahmutoğlu, "Artık şampiyonlukları saymıyorum. Harika bir sezon oldu. Çok yorulduk. Bu takım her şeyi hak etti. Arkadaşlıkla, kardeşlikle, taraftarıyla aile oldu. Bu sezonki 3. kupayı aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Tarihe geçecek bir sezon oldu. Bir kere daha bu takımla gurur duyuyorum." dedi.
"BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI YEMEMEK LAZIM"
Rakipleri Beşiktaş ile ilgili konuşan kaptan, "Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım. Müthiş iş yaptılar. Çok iyi takımlar. Her maç pes etmeden oynadılar. Onlarla finalde oynamak güzeldi. Sonunda kupaya ulaştık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"GUDURIC'İ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"
Son olarak, takıma veda eden Marko Guduric hakkında konuşan Mahmutoğlu, "Marko Guduric'i çok özleyeceğim. Çok özleyeceğim. O gerçek bir Fenerbahçeli. Yine geri dönecek, ben hissediyorum." sözlerini sarf etti.
Sarı-Lacivertlilşer'in kaptanı Melih Mahmutoğlu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
"ARTIK ŞAMPİYONLUKLARI SAYMIYORUM"
Şampiyonluğu değerlendiren Mahmutoğlu, "Artık şampiyonlukları saymıyorum. Harika bir sezon oldu. Çok yorulduk. Bu takım her şeyi hak etti. Arkadaşlıkla, kardeşlikle, taraftarıyla aile oldu. Bu sezonki 3. kupayı aldık. Herkese teşekkür ediyorum. Tarihe geçecek bir sezon oldu. Bir kere daha bu takımla gurur duyuyorum." dedi.
"BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI YEMEMEK LAZIM"
Rakipleri Beşiktaş ile ilgili konuşan kaptan, "Beşiktaş'ın hakkını yememek lazım. Müthiş iş yaptılar. Çok iyi takımlar. Her maç pes etmeden oynadılar. Onlarla finalde oynamak güzeldi. Sonunda kupaya ulaştık. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"GUDURIC'İ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"
Son olarak, takıma veda eden Marko Guduric hakkında konuşan Mahmutoğlu, "Marko Guduric'i çok özleyeceğim. Çok özleyeceğim. O gerçek bir Fenerbahçeli. Yine geri dönecek, ben hissediyorum." sözlerini sarf etti.
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