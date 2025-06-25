Melih Mahmutoğlu'ndan Beşiktaş açıklaması!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.Sarı-Lacivertlilşer'in kaptanı Melih Mahmutoğlu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.Şampiyonluğu değerlendiren Mahmutoğlu,dedi.Rakipleri Beşiktaş ile ilgili konuşan kaptan,ifadelerini kullandı.Son olarak, takıma veda eden Marko Guduric hakkında konuşan Mahmutoğlu,sözlerini sarf etti.