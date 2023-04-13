Meler'in maçında Juventus, Sporting'i tek golle geçti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus, sahasında Sporting Lizbon'u ağırladı.
Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus tek golle kazanarak rövanş için bir adım öne geçti.
Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Juventus aradığı golü ikinci yarıda buldu. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Gatti, Juventus'u öne geçirerek takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Öte yandan maçın 44. dakikasında Juventus kalecisi Szczesny göğsünü tutarak yere oturdu. Sağlık ekiplerinin oyun alanına gelişiyle oyun kenarına alınan Szczesny tedbir amaçlı hastaneye gitti ve yerini Mattia Perin'e bıraktı.
Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan tarihinde oynanacak ve yarı finale adını yazdıran taraf belli olacak.
Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus tek golle kazanarak rövanş için bir adım öne geçti.
Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Juventus aradığı golü ikinci yarıda buldu. Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Gatti, Juventus'u öne geçirerek takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Öte yandan maçın 44. dakikasında Juventus kalecisi Szczesny göğsünü tutarak yere oturdu. Sağlık ekiplerinin oyun alanına gelişiyle oyun kenarına alınan Szczesny tedbir amaçlı hastaneye gitti ve yerini Mattia Perin'e bıraktı.
Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan tarihinde oynanacak ve yarı finale adını yazdıran taraf belli olacak.
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