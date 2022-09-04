Mehmet Baturalp Turnuvası'nda ilk finalist Anadolu Efes!

Basketbolda 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın açılış maçında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 86-70 nağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-12 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 46-36 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 69-55 üstün bitiren lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 86-70 kazanarak ilk finalist oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-12 önde tamamlayan Anadolu Efes, soyunma odasına 46-36 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 69-55 üstün bitiren lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 86-70 kazanarak ilk finalist oldu.
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