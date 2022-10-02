Mehmet Akif Üstündağ: 'Bu takım finali oynamalı'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 5. maçında Polonya'yı 3-2 yenip lider olarak son 16 turuna kalan A Milli Kadın Takımı'nın yarı final ve final oynaması gerektiğini söyledi.



Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabaka sonrası açıklamada bulunan Mehmet Akif Üstündağ, "Polonya seyircisi muhteşemdi. Çok değişik bir atmosferdi. Hedefimiz mutlaka birinci veya ikinci olmaktı. Bizi mahcup etmediler. Sonuna kadar mücadele ettiler. Tebrik ediyorum kızlarımızı. Artık bu grup bitti. Yarın Lodz'a geçeceğiz. Bu bir turnuva. Şimdilik burayı güzel noktaladık. Diğer grupta da mutlaka ilk 4'e girmemiz lazım. Bu takımın yarı final, final oynaması gerek. Çünkü çok çalışıyorlar, hak ediyorlar. Daha uzun bir süreç var." dedi.



Türk taraftarların milli takıma verdiği destekten mutlu olduğunu kaydeden Üstündağ, "Taraftarlarımız burada da bizi yalnız bırakmadı. Aslında bu maç için bize bilet vermediler. Çok önceden satılmış. Buna rağmen az denilmeyecek kadar seyircimiz vardı. İnşallah Lodz'ta da bizi yalnız bırakmayacaklar." diye konuştu.





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