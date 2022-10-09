Max Verstappen 'Şampiyon değilim' dedi ama şampiyon oldu

FIA'dan yapılan açıklama "Azaltılmış puan sistemi yarışın devam edemeyeceği, askıya alınma durumunda geçerlidir. Max Verstappen tam puan sistemi uygulandığı için dünya şampiyonu oldu." denildi.

"EVE GİDECEĞİM"

2022 Formula 1 sezonunun 18. yarışı olan Japonya Grand Prix'si Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'in zaferiyle sonuçlandı. Yarışın ardından Charles Leclerc'in 5 saniye cezası almasının ardından Max Verstappen'in şampiyon olup olmadığı tartışmalara yol açtı. Max Verstappen 'Şampiyon değilim' dedi ama yapılan resmi açıklamada, Hollandalı pilotun şampiyonluğu resmen duyuruldu.25 yaşındaki Max Verstappen, Formula 1'de üst üste iki kez Dünya Şampiyonu olmayı başardı.Bu arada Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonluğu yaşayan tarihteki 17. pilot oldu. Ayrıca üst üste iki kez Formula 1'in zirvesine çıkan 13. pilot olarak tarihte yerini aldı.Şampiyonluğun ardından "Bu gece nasıl kutlama yapacaksın?" sorusunu yanıtlayan Max Verstappen "Eve gideceğim" dedi.