Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Mauro Icardi: "İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz." pic.twitter.com/LJTIGmAxDu



— Sporx (@sporx) August 28, 2024