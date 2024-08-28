Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımına elenen Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den flaş paylaşım!
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28 Ağustos 2024 10:38
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 mağlup oldu ve toplamda 4-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etti.

Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İşte Icardi'nin paylaşımı;

"İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz." 
 
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