Beşiktaş'ta sezonun başında eleştirilen sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle adeta yeniden doğdu ve performansıyla takdir topluyor.
Siyah beyazlı formayla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan yıldız futbolcu, Beşiktaş kariyerindeki en skorer sezonuna ulaştı.
Demokratik Kongolu milli futbolcunun başarılı performansı sonrası yönetimin dikkatinden kaçmadı ve deneyimli isimle sezon sonunda sözleşme yenileyebileceği ifade edildi.
PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla bu sezon 38 maçta görev alan Masuaku, 1 gol 8 asistlik performans sergiledi.
Masuaku, Solskjaer ile bambaşka!
Beşiktaş'ta sezon başında eleştiri oklarının hedefinde olan Arthur Masuaku, özellikle Ole Gunnar Solskjer'in göreve gelişinin ardından sergilediği performansla dikkat çekiyor.
03 Nisan 2025 12:22
Beşiktaş'ta sezonun başında eleştirilen sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle adeta yeniden doğdu ve performansıyla takdir topluyor.
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