Marsilya'da mutlu son: Igor Paixao

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Feyenoord'un Brezilyalı kanat oyuncusunda mutlu sona ulaştı.
35 MİLYON EURO
L'Equipe'nin edindiği bilgilere göre; Marsilya, Feyenoord'dan Igor Paixao'yu 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
ADA'DAN TALİBİ VARDI
25 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'ın da bir ilgisi vardı.
PERFORMANSI
35 MİLYON EURO
L'Equipe'nin edindiği bilgilere göre; Marsilya, Feyenoord'dan Igor Paixao'yu 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
ADA'DAN TALİBİ VARDI
25 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'ın da bir ilgisi vardı.
PERFORMANSI
Paixao, geçen sezon Eredivisie'de Rotterdam ekibiyle 34 maçta 16 gol atıp 10 gol pası verdi.