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Marsilya'da mutlu son: Igor Paixao

Marsilya, Feyenoord'un yıldızı Igor Paixao'yu 35 milyon Euro transfer ücreti karşılığında transfer etti.

calendar 28 Temmuz 2025 20:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marsilya'da mutlu son: Igor Paixao
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Feyenoord'un Brezilyalı kanat oyuncusunda mutlu sona ulaştı.

35 MİLYON EURO

L'Equipe'nin edindiği bilgilere göre; Marsilya, Feyenoord'dan Igor Paixao'yu 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

ADA'DAN TALİBİ VARDI

25 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'ın da bir ilgisi vardı.

PERFORMANSI
Paixao, geçen sezon Eredivisie'de Rotterdam ekibiyle 34 maçta 16 gol atıp 10 gol pası verdi.
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