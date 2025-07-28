Marsilya'da mutlu son: Igor Paixao

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, Feyenoord'un Brezilyalı kanat oyuncusunda mutlu sona ulaştı.



35 MİLYON EURO



L'Equipe'nin edindiği bilgilere göre; Marsilya, Feyenoord'dan Igor Paixao'yu 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.



ADA'DAN TALİBİ VARDI



25 yaşındaki oyuncu için Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'ın da bir ilgisi vardı.



PERFORMANSI





Paixao, geçen sezon Eredivisie'de Rotterdam ekibiyle 34 maçta 16 gol atıp 10 gol pası verdi.