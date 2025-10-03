Markus Gisdol: 'Gol atmayı unuttuk'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, birçok gol fırsatı yakaladıklarını ancak bunları değerlendirmeyi başaramadıklarını söyledi.



Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Birçok gol fırsatı yakaladık ama bundan önce oynadığımız maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuk. Eğer bunu unutmaya devam edersek başarılı olamayız." dedi.



İkinci yarı Trabzonspor'un kendilerine özellikle hız konusunda zaaflarını gösterdiklerini vurgulayan Alman teknik adam, şunları kaydetti: