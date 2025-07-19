Marcus Rashford, Barcelona'ya doğru!

RASHFORD'A BARCELONA YOLU GÖZÜKTÜ

TÜM GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Barcelona, İngiliz yıldız Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için büyük bir adım attı. Katalan devi, Manchester United ile kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren bir formül üzerinde anlaşmaya vardı. The Athletic'in haberine göre taraflar prensipte el sıkıştı, resmi imzalar ise çok yakın.27 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, son dönemlerde Manchester United'da beklentilerin altında kalmıştı. Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick ise Rashford transferine onay verdi. Hem futbol hem de mali kriterler açısından bu hamlenin uygun olduğu değerlendirildi.Transferin aracılar üzerinden yürütüldüğü, anlaşmanın henüz tamamlanmadığı ancak son aşamaya geldiği bildirildi. Rashford'ın kısa süre içinde İspanya'ya gitmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.Barcelona'nın bu hamlesi, yeni sezonda hücum gücünü artırmak adına yaptığı en flaş transferlerden biri olabilir.