Marc Bartra: "Bizim için çok önemli maçtı"

Trabzonspor'un İspanyol futbolcusu Marc Bartra, 4-0'lık İstanbulspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marc Bartra: 'Bizim için çok önemli maçtı'
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22 Ocak 2023 21:28
Trabzonspor'un İspanyol futbolcusu Marc Bartra, İstanbulspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendileri için çok önemli bir galibiyet olduğunu söyleyen Bartra, "Çok teşekkürler. Çok mutluyum takım arkadaşlarımla birlikte. Önemli bir maçtı. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk. Bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Gol atarak, takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bir golle de olsa katkı sağlayabilirsem çok mutlu hissediyorum" dedi.

Yüzündeki maske hakkında da konuşan İspanyol yıldız, "Birkaç hafta içinde çıkaracağım. Maskesiz oynamak çok daha tercih edeceğim bir durum. Sağlık ekibimiz, en iyi şekilde maskeyi kullanabilmem için ellerinden geleni yaptı. Birkaç hafta içinde çıkaracağım diye düşünüyorum maskeyi." ifadelerini kullandı.
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