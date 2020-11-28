"Maradona'nın cenazesiyle selfie çekenlerin başı büyük belada"

Maradona'nın avukatı Matias Morla, efsane ismin cenazesiyle selfie çektiren 3 görevlinin başının büyük belada olduğunu söyledi.

, Fotoğraf; EPA
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'Maradona'nın cenazesiyle selfie çekenlerin başı büyük belada'
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28 Kasım 2020 03:07
Diego Armando Maradona'nın avukatı Matias Morla yaptığı açıklamada cenaze töreninde tabutun açılıp efsane ismimle selfie çektiren kişilerin başının büyük belada olduğunu söyledi.

Morla, Maradona'nın cenazesini törene hazırlayan şirketin 3 görevlisinin en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Kişilerin çirkin bir vandalizm örneği gösterdiğini belirten avukat Morla, "Bu kabul edilemez bir durum. Bedelini en ağır şekilde ödeyecekler" sözlerini kullandı.

Arjantin basınına çıkan haberlerde 3 görevlinin de fotoğrafların sosyal medyada ayyuka çıkmasının hemen sonrasında görevlerinden alınmış ve içlerinden birisi yerel bir radyoda yaşananları anlatarak ölüm tehditleri aldığını açıkladı.



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