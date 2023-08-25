Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor FK ile Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki Manisa FK karşı karşıya geldi.



Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Manisa FK 2-1 kazanırken goller; 15. dakikada Oğuz Gürbulak ve 63. dakikada Burak Altıparmak'tan geldi. Ev sahibi Erzurumspor'un tek golünü ise 51. dakikada Yakup Kırtay attı.



Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 7'ye yükseltirken, Erzurumspor FK 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşırken, Manisa FK evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Mehmet Ali Özer, Seyfettin Ünal, Suat Güz



Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 33 Yakup Kırtay), Özgür Sert (Dk. 74 Estrela), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 90+6 Hüseyin Mevlütoğlu), Rosheuvel, Eren Tozlu, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 33 Sefa Akgün)



Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 90+5 Bedirhan Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Diallo (Dk. 89 Cissokko), Tugay Kaçar, Burak Altıparmak (Dk. 89 Domgjonas), Kerim Frei (Dk. 80 Doğukan Emeksiz), Oğuz Gürbulak, Lima



Goller: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 63 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 51 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK)



Sarı kartlar: Dk. 76 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Kaan Kanak (Manisa FK)



