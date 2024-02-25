Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.



19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Ege ekibinin golünü 53. dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak kaydetti. Gençlerbirliği'nin golü ise 90+7'de Ensar Kemaloğlu'ndan geldi.



Manisa FK'da maçın 75. dakikasında Sertan Taşkın ve 87. dakikasında Sandro Lima kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla Manisa FK puanını 28'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gençlerbirliği ise 33 puana yükseldi.



Gelecek hafta Manisa FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.



Stat: Manisa 19 Mayıs Stadyumu



Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir



Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Bedirhan Altunbaş), Dokanovic, Ofkir (Dk. 73 Topalli), Rroca (Dk. 73 Diallo), Kerim Frei (Dk.73 Burak Altıparmak), John Mary (Dk. 79 Sandro Lima)



Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Nzaba (Dk. 86 Laura), Alperen Babacan, Musa Çağıran (Dk. 64 Siliki), Özgür Çek (DK.86 Yasin Güreler), Amilton, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Kayode), Jimmy Durmaz (Dk. 64 Melih Bostan), Ensar Kemaloğlu, Oğuzhan Berber, Yatabare



Goller: Dk. 53 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 90+7 Ensar Kemaloğlu (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 45+2 Bartu Göçmen, Dk. 76 Sinan Osmanoğlu, Dk. 86 John Mary (yedek kulübesinde), Dk. 90+5 Erhan Erentürk (Manisa FK), Dk.59 Musa Çağıran, Dk. 66 Siliki, Dk. 76 Jimmy Durmaz (yedek kulübesinde) (Gençlerbirliği)



Kırmızı kartlar: Dk.75 Sertan Taşqın, Dk. 87 Sandro Lima (Manisa FK)









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