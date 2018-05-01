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Mancini adım adım İtalya'ya

Zenit'ten ayrılması beklenen Roberto Mancini için yeni bir iddia gündeme geldi.

Kaynak: DHA
Mancini adım adım İtalya'ya
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01 Mayıs 2018 14:28
İngiliz merkezli Sky Sports'un haberine göre Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Haberde Mancini'nin, 20 Mayıs tarihinden önce İtalya Milli Takımı ile birlikte yeni görevine başlayacağı ifade edildi. Rusya'daki Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Gian Piero Ventura'nın yerine teknik direktör arayışı içinde olan İtalya'da federasyon yöneticisi Alessandro Costacurta ve takım direktörü Gabriele Oriali'nin, dün akşam Mancini ile birlikte Roma'da bir araya geldiği belirtildi.

Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın hocalığını yapmış ve Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

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