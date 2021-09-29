Manchester United - Villarreal maçı canlı olarak Tuttur'da

Manchester United ile Villarreal Şampiyonlar Lİgi F Grubu ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United - Villarreal maçı canlı olarak Tuttur'da
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29 Eylül 2021 11:24
Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Manchester United ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Karşılaşmada Manchester United galibiyetine verilen oran 1,37 olurken Villarreal galibiyetine 5,00 ve beraberliğe 3,60'lık oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,80 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,63 ile bültende yer aldı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Maçta ilk golü Manchester United'ın atmasına 1,32'lik oran verilirken ilk golü Villarreal'in atmasına 2,55 ve gol olmaz seçeneğine 9,80'lik oran açıklandı.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Manchester United - Villarreal maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,72 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,68 oldu.

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