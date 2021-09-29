Manchester United - Villarreal maçı canlı olarak Tuttur'da

MANCHESTER UNITED - VILLARREAL MAÇINA TUTTUR'DA CANLI OYNA! TIKLAYIN

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Manchester United ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Manchester United galibiyetine verilen oran 1,37 olurken Villarreal galibiyetine 5,00 ve beraberliğe 3,60'lık oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,80 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,63 ile bültende yer aldı.Maçta ilk golü Manchester United'ın atmasına 1,32'lik oran verilirken ilk golü Villarreal'in atmasına 2,55 ve gol olmaz seçeneğine 9,80'lik oran açıklandı.Manchester United - Villarreal maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,72 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,68 oldu.300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!