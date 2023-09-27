Manchester United galibiyetle turu atladı

İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında Manchester United sahasında ağırladığı Crystal Palace'yi mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Manchester United galibiyetle turu atladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2023 00:06
İngiltere Lig Kupası 3. tur karşılaşmasında Manchester United Old Trafford'da ağırladığı Crystal Palace'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alejandro Garnacho, 27. dakikada Casemiro ve 55. dakikada Anthony Martial kaydetti.

Manchester United aldığı bu galibiyetle beraber 4. tura çıkmış oldu.

Manchester United'ın 4. turdaki rakibi önümüzdeki günlerde maçların bitmesiyle beraber belli olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery