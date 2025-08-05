Manchester United'dan Sesko için dev teklif!

Premier Lig devi Manchester United, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı.





Kırmızı Şeytanlar, RB Leipzig forması giyen Sloven golcü Benjamin Sesko için Alman kulübüne 75 milyon euro bonservis bedeli + 10 milyon euro bonuslar içeren resmi bir teklif sundu.



MANCHESTER UNITED UMUTLU





22 yaşındaki genç yıldız, Avrupa'nın birçok dev kulübünün radarında bulunurken; Manchester United, oyuncunun tercihini Old Trafford'dan yana kullanacağına dair oldukça umutlu. The Athletic'in haberine göre Newcastle United'ın da Sesko ile ilgilendiği belirtilirken, Sloven forvetin tercihini Manchester United'dan yana kullanabileceği yazıldı.

Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla Bundesliga'da önemli bir çıkış yakalayan Sesko, transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in de genç golcüyü kadroda görmeyi çok istediği öğrenildi.





RB Leipzig'in bu teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ve transferin kısa sürede netleşip netleşmeyeceği merak konusu.



