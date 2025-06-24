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Manchester United, Ardon Jashari'yi istiyor! Talibi çok fazla

Manchester United'ın istediği Ardon Jashari için Milan 30 milyon euro teklif ederken, Club Brugge 39 milyon euro talep ediyor. Jashari, Fulham ve West Ham tekliflerini reddetti.

calendar 24 Haziran 2025 21:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United, Ardon Jashari'yi istiyor! Talibi çok fazla
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İngiliz devi Manchester United, genç futbolcu Ardon Jashari'nin menajeriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak transfer yarışında şu anda AC Milan önde bulunuyor; İtalyan kulübü, Jashari için 30 milyon euroluk başlangıç teklifini sundu.

Öte yandan, Club Brugge futbolcu için 39 milyon euroluk bir paket talep ediyor. Jashari ise Fulham ve West Ham'dan gelen teklifleri reddetti.


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