Manchester United, Ardon Jashari'yi istiyor! Talibi çok fazla

İngiliz devi Manchester United, genç futbolcu Ardon Jashari'nin menajeriyle görüşmeler gerçekleştirdi.



Ancak transfer yarışında şu anda AC Milan önde bulunuyor; İtalyan kulübü, Jashari için 30 milyon euroluk başlangıç teklifini sundu.



Öte yandan, Club Brugge futbolcu için 39 milyon euroluk bir paket talep ediyor. Jashari ise Fulham ve West Ham'dan gelen teklifleri reddetti.



