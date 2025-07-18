Manchester United'a yeni kaleci!

Manchester United, Andre Onana'nın sakatlığının ardından yeni kaleci için harekete geçti.



Talksport'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Antwerp forması giyen 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor.



Manchester United'ın, Lammens için ilk temasları gerçekleştirdiği belirtildi.



Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı file bekçisinin, kulübü Antwerp ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



