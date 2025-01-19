Manchester City, ligde Ipswich Town'a patladı!

Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Manchester City, Ipswich Town deplasmanında patladı. Pep Guardiola'nın ekibi maçı 6-0'lık skorla kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, ligde Ipswich Town'a patladı!
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19 Ocak 2025 21:27
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Ipswich Town ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Manchester City, karşılaşmayı 6-0'lık skorla kazandı.

Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 42. dakikalarda Phil Foden, 30. dakikada Mateo Kovacic, 49'da Jeremy Doku, 57'de Erling Haaland ve 69. dakikada James McAtee attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 38 puana yükseldi. Ipswich Town, 16 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Manchester City, sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Ipswich Town, Liverpool deplasmanına konuk olacak.

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